PSG : Madrid attend le feu vert de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas fait part de son désir de prolonger ou de partir.

Le dossier Kylian Mbappé commence à tendre les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le mois de juillet arrive et l’état-major parisien ne sait toujours pas de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont fait de la prolongation de leur star tricolore une priorité, mais l’ancien Monégasque ne sait pas véritablement sur quel pied danser. De son côté, le Real Madrid continue de courtiser avec beaucoup d’assiduité le champion du monde 2018, sans pour autant attaquer frontalement le Paris Saint-Germain afin de ne pas froisser ses relations avec le vice-champion de France en titre. Une tactique habile de la part de Florentino Pérez, qui refuse de se mettre en porte à faux avec Nasser Al-Khelaïfi selon les informations relayées par Futbol Frances.

Le média espagnol affirme que le Real Madrid ne prendra pas le risque de se mettre le PSG à dos en raison du dossier Kylian Mbappé. Cela ne signifie pas que les Merengue ne font pas leur maximum en sous-main pour obtenir le renfort de l’attaquant de l’Equipe de France. La tactique de Florentino Pérez est purement et simplement de faire pourrir la situation, avec un Kylian Mbappé qui refuse de prolonger et pour qui un transfert est de plus en plus évident. Dans l’idéal, le Real Madrid aimerait que l’attaquant de 22 ans se positionne publiquement en affirmant qu’il veut quitter Paris. C’est à ce moment et pas avant que le Real Madrid pourrait dégainer une offre officielle au PSG. Tant que Kylian Mbappé ne se prononce pas, le club de la Casa Blanca restera discret. Un plan qui a porté ses fruits par le passé dans le dossier Eden Hazard, recruté en provenance de Chelsea à un an de la fin de son contrat.