PSG ‍: Mbappé Parisien à vie, le Qatar va choquer Madrid

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid rêve toujours de Kylian Mbappé, et pense que ce sera le bon coup en 2024. Mais l'Emir du Qatar a bien l'intention de retourner le cerveau de l'attaquant du PSG pendant toute l'année à venir.

La situation s’est réchauffée à Paris avec un premier pas collectif qui a été fait vers la réconciliation entre Kylian Mbappé et le PSG. Fini l’exil dans le loft et l’absence lors de la tournée en Asie, l’attaquant français fait partie du groupe et va revenir sur les terrains de Ligue 1 ce week-end. Un premier pas dans le bon sens même si tout indique que l’international tricolore n’a pas changé d’avis, et compte bien aller au bout de son contrat avec le champion de France avant de rejoindre le Real Madrid en juin 2024, quand il sera libre.

Mais le fait que les relations s’améliorent provoque un grand élan de confiance du côté de Nasser Al-Khelaïfi, et même de l’Emir du Qatar. Dans le pays du Golfe, on est persuadé de pouvoir encore réaliser un incroyable coup de force en prolongeant une nouvelle fois le contrat de Kylian Mbappé, même si la fermeté du numéro 7 du PSG est pour le moment inébranlable. Toutefois, l’espoir demeure, et c’est ce que confie le journaliste de RMC Jimmy Braun, dans un entretien pour le média espagnol El Desmarque.

L'Emir du Qatar ne renoncera jamais

« L’Emir du Qatar n’acceptera jamais que Mbappé quitte le PSG. Il continuera d’essayer de lui faire signer un nouveau contrat tant qu’il le pourra. De ce fait, on ne peut pas dire à 100 % qu’il signera au Real Madrid l’année prochaine. Nous savons tous que le Real est son club depuis son plus jeune âge, mais c’est aussi une question de timing », a livré Jimmy Braun, pour qui l’offre financière du PSG est aussi considérée comme un argument à prendre en compte. Mbappé a envie d’être pris très au sérieux par le club espagnol, et entend hériter d’un salaire qui lui permettra de conserver ses habitudes parisiennes. Un point sur lequel Florentino Pérez n’a pour le moment jamais cédé, lui qui refuse de confier 100 % des droits à l’image au joueur, un privilège qu’il n’a jamais accordé, pas même à Cristiano Ronaldo.

Attention donc à ce que le Real Madrid ne considère pas la venue de Mbappé comme gagnée d’avance, ce qui l’empêcherait de faire les efforts nécessaires pour convaincre l’ancien monégasque. Car dans le même temps, l’Emir du Qatar ne cessera jamais de le courtiser en lui proposant des contrats longue durée avec un salaire colossal. En plus de cela, le PSG est à l’écoute de ses désirs, comme sa volonté de récupérer des joueurs comme Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et quelques-uns de ses compatriotes que Kylian Mbappé voulait voir signer au PSG. Florentino Pérez est prévenu, le dossier Mbappé n’est pas encore bouclé, loin de là.