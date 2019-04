PSG : Les 2 conditions indispensables au retour de Neymar avec Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar n'a jamais été aussi proche de faire son come-back avec le Paris Saint-Germain, trois mois après sa blessure au 5e métatarse lors du match de Coupe de France face à Strasbourg. Et mardi, en conférence de presse, Thomas Tuchel a reconnu que depuis son retour à l'entraînement la semaine passée, la star brésilienne du PSG se donnait à fond, sans sembler ressentir la moindre douleur. Neymar pourrait donc retrouver la compétition à l'occasion de la réception de Monaco, dimanche soir au Parc des Princes, afin d'être 100% opérationnel pour la finale de la Coupe de France une semaine plus tard contre Rennes.

Cependant, malgré cet optimisme, un chirurgien orthopédiste rappelle qu'avant de donner le feu vert à une reprise définitive de Neymar, ce dernier va encore avoir deux conditions à remplir. « La première c’est que les examens de contrôle révèlent une consolidation correctement formée et plus aucune trace de fracture. La deuxième, c’est le ressenti du joueur. Normalement, un mois et demi après les injections de Plasma Riche en Plaquettes, on constate que le cal osseux est déjà solide. Donc, si Neymar a des bonnes sensations, il doit être opérationnel aujourd’hui », explique ce spécialiste dans Le Parisien. D'ici dimanche, ces deux étapes seront probablement franchies, l'entourage de Neymar poussant très fort pour que ce dernier finisse la saison avec le Paris Saint-Germain...et arrive en forme avec le Brésil qui débutera la Copa America le 15 juin face à la Bolivie.