PSG : Mbappé oublie les millions du Qatar et rêve du Real

Par Corentin Facy

Dans l’optique de quitter le PSG au plus vite, Kylian Mbappé semble regretter son choix de ne pas avoir rejoint le Real Madrid l’été dernier.

Déçu par les promesses non tenues par les dirigeants du Paris Saint-Germain et par le scandale de l’armée numérique, Kylian Mbappé veut quitter le club de la capitale. La décision de l’international français semble irrémédiable à tel point que le champion du monde 2018 envisage un départ dès le mercato estival. Liverpool a été cité comme un possible courtisan de Kylian Mbappé, un prétendant d’autant plus sérieux que le PSG refuserait de vendre sa star au Real Madrid. Et pourtant, selon les informations du site Defensa Central, c’est bel et bien le club espagnol qui fait rêver Kylian Mbappé. En effet, le média croit savoir que l’attaquant du Paris Saint-Germain regrette de ne pas avoir rejoint le Real l’été dernier et qu’il serait désormais prêt à consentir une énorme baisse de salaire afin de rallier la capitale espagnole que ce soit cet hiver ou l’été prochain.

Mbappé veut rejoindre le Real Madrid cet hiver

Du côté du Real Madrid, on ne ferme pas la porte à Kylian Mbappé, même si Florentino Pérez a été très déçu du refus de l’avant-centre du PSG l’été dernier. Le club merengue, qui veut montrer au clan Mbappé qu’il est le seul maître du temps dans ce dossier, a ainsi fait savoir au joueur et à son entourage qu’un transfert de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival était tout simplement inenvisageable. En effet, le Real Madrid n’a jamais historiquement investi de grosses sommes sur le marché des transferts lors du mercato hivernal et Carlo Ancelotti n’a aucunement l’intention de bousculer l’équilibre de son vestiaire en cours de saison, d’autant que son attaque tourne plutôt bien avec Vinicius, Rodrygo ou encore Valverde et Asensio pour épauler l’indétrônable Benzema. En revanche, l’été prochain, tout sera ouvert et possible pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Reste simplement à voir si le buteur parisien sera toujours au PSG ou si entre temps, il aura déjà été transféré dans un autre club.