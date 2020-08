PSG : Mbappé ou pas, Pauleta refuse de paniquer

Dans : PSG.

Pour le choc face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sera privé de nombreux atouts.

Angel Di Maria est suspendu tandis que Marco Verratti est forfait pour cette rencontre. Enfin, Kylian Mbappé sera remplaçant au coup d'envoi, Thomas Tuchel ayant balayé l'idée que l’international français débute la rencontre dans la peau d’un titulaire. Plusieurs absences de marque, sur lesquelles il ne faut toutefois pas trop insister selon Pedro Miguel Pauleta. Interrogé par Le Parisien, la légende du PSG estime que le club de la capitale a toutes ses chances, malgré les absences. De plus, il donne raison à Leonardo, lequel a récemment fait savoir aux journalistes en off qu’il était fatigué du pessimisme ambiant autour du Paris Saint-Germain.

Pauleta balaie les ondes négatives

« Il faut arrêter de parler des absents et se concentrer sur les joueurs disponibles. Cela amène quelque chose de négatif autour du club. On connaît tous les qualités de Verratti, Mbappé, Neymar… Ce n’est pas a peine de parler des absents tous les jours. Ils seront présents à côté de l’équipe pour apporter cette mentalité positive pour gagner les matchs et les compétitions. Parler de la blessure du coach, de Verratti, de Mbappé… C’est pareil pour tous les grands clubs. Il y a des absents à Madrid, à Barcelone. Le plus important, ça reste le club, en quête de cette compétition » a témoigné Pedro Miguel Pauleta, pour qui il est nécessaire de ne pas faire toute une montagne des absences au Paris Saint-Germain avant ce choc tant attendu face à l’Atalanta Bergame, mercredi soir en quart de finale de la Ligue des Champions.