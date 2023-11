PSG ‍: Mbappé offre des lunettes aux enfants et à un coéquipier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé est venu à la rencontre de jeunes enfants franciliens défavorisés pour la fondation OneSight. Celle-ci teste la vue des enfants et leur offre des lunettes correctrices. Une aide nécessaire, qui pourrait aussi faire un heureux au PSG.

Si Kylian Mbappé est très engagé dans le monde du football, il a montré que c'était aussi le cas hors des terrains. Ce mardi, l'attaquant du PSG était à Port-Marly dans les Yvelines pour une campagne menée par la fondation OneSight et l'un de ses sponsors Oakley. Le but était de rencontrer 1000 jeunes enfants défavorisés et de leur permettre de tester leur vue. En cas de problème, ils se voyaient équiper d'une paire de lunettes correctrices ou de lunettes de soleil. Une initiative qui a plu aux enfants pendant ces vacances de la Toussaint, certains d'entre eux ayant même du mal à réaliser qu'il rencontrait leur joueur préféré.

Dembélé a aussi besoin de verres, Mbappé s'en occupe

C'est évidemment une bonne chose tant le prix de cet outil médical pèse lourd dans les finances de certaines familles. Néanmoins, Mbappé offrirait bien une paire supplémentaire à un coéquipier du PSG. Interrogé par un journaliste du Parisien sur la personnalité à laquelle il donnerait une paire de lunettes pour mieux voir la réalité, l'attaquant du PSG a répondu Ousmane Dembélé. Un petit tacle amical à son ami et coéquipier parisien, maladroit devant les buts depuis le début de la saison.

« Tu es sûr que tu es le vrai ? » : l’émotion des enfants quand ils rencontrent leur idole Kylian Mbappé

« À qui pourrais-je donner des lunettes ? Ah ben tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l’aiderait à marquer (il rit ). Avec des questions comme ça, le mieux c’est de tirer sur ses amis (rires) », a t-il lâché. Un petit chambrage qui peut toutefois être pris au sérieux par certains supporters parisiens, à bout après les nombreux ratés de Dembélé cette saison. L'ancien barcelonais n'a toujours pas marqué avec le PSG depuis son arrivée, ayant même des difficultés à cadrer ses frappes.