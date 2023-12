Luis Enrique fait sa révolution au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé au PSG l'été dernier, Luis Enrique ne laisse personne indifférent parmi les fans et observateurs. L'Espagnol est notamment apprécié pour son caractère et ses idées de jeu.

Luis Enrique est arrivé au PSG pour un projet à long-terme. L'ancien du Barça sait exactement ce qu'il veut faire avec ses troupes. Sa direction lui a pour l'instant donné du bon matériel même si tout n'est pas encore parfait. Deux nouveaux joueurs vont bientôt débarquer au PSG : Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Les deux Brésiliens devront rapidement se mettre dans le rythme car Luis Enrique est un entraîneur très exigeant. Pour certains observateurs, son arrivée a été une très bonne chose pour Paris, lui qui a réveillé un club pas toujours très inspiré ces dernières années. C'est en tout cas l'avis de Bruno Salomon.

Luis Enrique, un travail salué au PSG

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas hésité à donner tout son crédit à Luis Enrique. « Il est parti dans un projet. Il est en train de révolutionner un club qui s’était endormi avec ses entraîneurs et il est en train de respecter la Ligue 1. Je m’explique. Juste sur le match de Lille, il est capable de s’adapter. Habituellement, on avait des entraîneurs, comme Pochettino ou Galtier, qui posaient un 4-3-3 avec les joueurs et ce n’était pas très fin tactiquement. Là, il s’adapte aussi à la Ligue 1, avec certains résultats qui passent. Il a quand même fait une série de 8 victoires consécutives, pas tout le temps avec des matches exceptionnels. Oui, la possession ça peut être chiant, mais je trouve qu’il travaille ce groupe-là. Ça ne fait que quatre mois qu’il est là et déjà en quatre mois les résultats sont là. Il est leader du championnat, ce qui est logique, avec une équipe qui est quand même plus faible qu’avant. Il en fait un collectif, je trouve que c’est un truc vraiment intéressant à voir travailler », a notamment indiqué Bruno Salomon, curieux de voir ce que va donner la seconde partie de saison au PSG.