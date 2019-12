PSG : Mbappé, Neymar, personne ne boude à Paris

Dans : PSG.

En cette fin d’année 2019, le Paris Saint-Germain a pu compter sur un duo de feu, composé de Neymar et Kylian Mbappé, sur le front de son attaque.

Durant quelques semaines, des critiques ont pourtant été émises au sujet de l’attitude jugée individualiste du Brésilien et du champion du monde français. Fort heureusement pour Paris, les deux stars ont rapidement mis tout le monde d’accord avec des performances de haute volée face à Galatasaray ou Saint-Etienne par exemple. Et ce n’est pas Pablo Sarabia, lequel a été interrogé par le média Europa Press sur Neymar et Kylian Mbappé, qui va déclencher le début d’une polémique.

Neymar très impliqué, Mbappé hyper performant

« Nous l'avons retrouvé très impliqué et il est heureux. Nous voulons apprécier sa présence car nous savons ce qu'il peut nous apporter. Le PSG m’a acheté 20 millions d’euros, ce qui est peu par rapport à eux, mais je ne dois pas voir les choses ainsi et plutôt considérer ma situation comme une opportunité parce que j’ai beaucoup de choses à améliorer et à apprendre de ces deux cracks mondiaux. Mbappé est un très bon footballeur et il est facile à comprendre. Vous avez juste besoin de savoir où lui mettre le ballon. Il est tellement rapide qu’il aura de toute façon l’avantage par rapport aux autres. C’est un vrai professionnel et nous connaissons tous l'accélération et la vitesse qu'il a : il passe de 0 à 100 très rapidement. C'est clair que c'est un joueur fantastique » a apprécié le milieu de terrain espagnol, totalement fan de Kylian Mbappé et de Neymar à Paris.