PSG : Mbappé-Neymar, France Football voit un gros bug arriver

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé lors de l’été 2017 en provenance de Monaco, Kylian Mbappé avait fait l’objet d’un prêt avec option d’achat de 180 ME. De quoi devenir une énorme star en quelques semaines seulement. Mais pas au niveau de Neymar, recruté dans le même temps en provenance de Barcelone pour 220 ME, et qui a posé ses valises avec le statut de superstar. Pendant cette première saison à Paris, le Français s’est clairement mis au service du Brésilien, dans le cadre d’une entente cordiale. Mais selon France Football et son éditorialiste Pascal Ferré, cela ne devrait pas durer éternellement. Sa progression fulgurante et son titre de champion du monde vont donner envie à Mbappé d’être le leader du PSG et de ne pas forcément continuer à servir le Brésilien sur un plateau.

« Un casse-tête (de riches) : Neymar ou Mbappé ? Sur lequel des deux s’appuyer pour construire sur le long terme ? Les deux ? Les champions de très haut niveau ne sont pas les plus gros partageurs. Sur le terrain, les deux entretiennent une relation au-dessus de tout soupçon. Mais le statut de champion du monde, l’appétit, l’ambition, l’impatience (et accessoirement le talent) du jeune Français ne sauraient se contenter pendant très longtemps d’un strapontin de luxe. Vu d’ici, KMB ne donne pas le sentiment d’avoir très envie d’être les prochaines années le Neymar de Neymar, en rappel des saisons d’allégeance du Brésilien à Messi, à Barcelone. Mais on peut se tromper », a fait savoir l’hebdomadaire footballistique, qui voit une guerre d’égo se dessiner dans les prochains mois.