PSG : Mbappé, Neymar et le cigare, Larqué craque

Lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City (1-2), Kylian Mbappé et Neymar n’ont pas vraiment brillé sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Depuis mercredi soir, les deux stars du club de la capitale ont les oreilles qui sifflent. En même temps, Neymar et Mbappé étaient attendus au rendez-vous sur la pelouse du Parc des Princes. Mais cela n’a pas vraiment été le cas… Si le Français avait brillé face au Barça et au Bayern lors des tours précédents, il n’a été que l’ombre de lui-même contre Man City. De son côté, le Brésilien a une nouvelle fois montré le visage que les supporters parisiens n’aiment pas voir, celui du Neymar individualiste et provocateur. Dans la foulée de la défaite du PSG, plusieurs consultants, comme Jérôme Rothen, n’avaient pas hésité à fustiger Neymar et Mbappé. À froid, Jean-Michel Larqué en a remis une couche en critiquant l’attitude des deux cracks.

« Ils ont la tête comme un château de la Loire »

« Mbappé et Neymar ont le cigare ! Ils font tout ce qu'il ne faut pas faire dans un match de C1. Quand Pochettino nous dit que ça se joue sur des détails... Au lieu de faire une passe qui va peut-être provoquer un danger dans la surface, qui va faire peur à l'adversaire, mais que tu veux ridiculiser l'adversaire, que tu veux à tout prix gagner un face-à-face et que tu perds le ballon... Ils ont la tête comme un château de la Loire. Tu me le fais une fois, quand je suis capitaine de l'équipe, tu ne me le refais plus de toute la saison. C'est la meilleure paire du monde. Mais comme on ne leur dit pas assez, ils le disent eux-mêmes », a balancé le consultant de RMC, qui sait que Paris aura besoin du meilleur de Mbappé et de Neymar pour atteindre la finale de la C1 pour la deuxième fois de suite la semaine prochaine à l’Etihad Stadium.