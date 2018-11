PSG : Mbappé, Neymar, Cavani... Le vestiaire connait le problème

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un récent entretien accordé à RMC, Edinson Cavani s’est confié sur son manque de complicité avec Kylian Mbappé et Neymar.

Pour l’Uruguayen, le Paris Saint-Germain « ne peut pas continuer comme ça, ce n’est pas positif pour l’équipe ». Autrement dit, l’avant-centre aimerait que ses deux coéquipiers pensent au collectif, au lieu de s’amuser entre eux. Preuve que l’avant-centre n’est pas sur la même longueur d’onde que les deux recrues de l’été 2017. Et à en croire Sébastien Tarrago, leurs différences dépassent le cadre du rectangle vert.

« Tout le monde sait qu’il n’y a pas une entente cordiale en dehors du terrain entre Cavani, Mbappé et Neymar. Mbappé, Neymar d’un côté, Cavani de l’autre, a situé le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Ça ne veut pas dire qu’ils se détestent, c’est juste qu’il n’y a pas pas forcément d’entente cordiale. Sur le terrain, techniquement les deux autres ont parfois du mal à jouer avec Cavani. »

Paris est au courant

« Après, il ne s’agit pas de surinterpréter, seulement c’est une vérité du vestiaire parisien qui n’est contestée par personne, a-t-il précisé. D’ailleurs, Cavani lui-même ne le conteste pas fondamentalement. Dans ses interviews récentes, il dit on ne peut pas continuer comme ça. C’est fort quand même. Et en gros, il faut qu’on travaille tous ensemble pour le bien de l’équipe. » Le coach Thomas Tuchel parviendra-t-il à former un vrai trio avec ses trois stars ? Cela paraît compliqué…