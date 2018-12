PSG : Mbappé ne supporte pas cette fake news sur Messi

Dans : PSG, Liga, Foot Europeen.

Kylian Mbappé n'aime pas les Fake News, et il l'a récemment fait savoir en démentant certains propos que certains avaient fait croire qu'il avait tenu sur Lionel Messi.

On le sait, Kylian Mbappé est un fan absolu de Cristiano Ronaldo. Et en général, quand quelqu'un aime CR7, il n'aime pas Leo Messi en retour, sachant que les deux meilleurs joueurs du monde règnent sur le football depuis une décennie. Mais le champion du monde, lui, respecte autant la Pulga que son idole. Et il a tenu à le dire clairement alors qu'une rumeur lui faisait dire ce qu'il n'a jamais dit.

« Messi est un joueur exceptionnel, mais je pense qu'en continuant à travailler dur, je peux être meilleur que lui dans trois ou quatre ans. Je le respecte bien sûr beaucoup, c'est un grand joueur », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Des propos que l'attaquant du PSG n'a jamais prononcé. « Je n'ai jamais dit ça. Messi a tout mon respect et toute mon admiration », a répondu, sur Twitter, Mbappé, qui sait qu'il a encore plusieurs caps à franchir pour arriver au niveau de Messi, même si la star argentine a terminé cinquième du dernier Ballon d'Or... juste derrière Mbappé. Après enquête, il s'avère que c'est un site allemand qui inventé ces propos, et que cela a été repris en Angleterre et en France par des sites peu sérieux, mais que la mayonnaise a ensuite pris. Au point de pousser Mbappé à réagir.