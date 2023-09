PSG ‍: Mbappé reste, l'heure de la vengeance a sonné

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Tout se termine très bien au PSG, qui a réussi à convaincre Kylian Mbappé de rester, tout en lui offrant une équipe digne de ses ambitions pour cette saison. Mais certains ne vont pas s'en tirer comme cela.

Le marché des transferts ferme ses portes à Paris avec le recrutement de Randal Kolo-Muani en guise de cerise sur le gâteau. S’il y a un joueur parisien qui peut être satisfait des transactions effectuées par son club, c’est bien Kylian Mbappé, qui a eu de gain de cause puisqu’il n’était visiblement plus fan de Neymar, et non plus de Marco Verratti, qui peut encore partir. Mais au niveau du recrutement, le PSG a tout de même frappé fort en faisant venir des joueurs appréciés par l’international français comme Kolo Muani, Barcola ou Lucas Hernandez.

En plus de cela, son bras de fer qui a duré longtemps avec le PSG s’est terminé de façon plus agréable avec la fin de son bannissement et son retour en fanfare au sein de l’équipe de Luis Enrique. Le meilleur buteur de l'histoire peut désormais savourer ce qu'il va se passer en France et Espagne, concernant ceux qui l'avaient déjà envoyé à Madrid, et notamment PSG Community dans notre pays, et François Gallardo de l'autre côté des Pyrénées.

Mbappé clame son amour du PSG

كيليان مبابي عبر ستوري IG pic.twitter.com/QDZFAft1y9 — محمد الكعبي (@Qatari) September 1, 2023

Tout se termine bien donc et Kylian Mbappé a tenu à le faire savoir, répondant forcément aux dernières rumeurs qui l’envoyaient du côté du Real Madrid, y compris lors de ce dernier jour du mercato, et à ceux qui depuis le mois de juin annonçaient un accord entre Nasser Al-Khelaifi et Florentino Perez. Sur ses réseaux sociaux, le numéro 7 du Paris SG a publié une story en affichant un large sourire tout en clamant son amour pour le PSG, tout en « émoji ». Une déclaration qui confirme en tout cas que jamais Mbappé n’a voulu quitter Paris cet été, et que les bruits l’envoyant au Real Madrid ne l’ont clairement pas perturbé. Il reste désormais à savoir si cette bonne humeur aboutira sur la fameuse prolongation de contrat espérée par le Paris SG, qui envisage de lui faire signer un nouveau bail de deux ans, tout en trouvant un accord pour qu’il soit transféré comme une somme définie à l’été 2024.

Communiqué PSG Community suite au feuilleton Kylian Mbappé. pic.twitter.com/cxJZZoSA65 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 1, 2023

Pour les supporters parisiens et madrilènes, l'heure de la vengeance a sonné, et cela est déjà le cas. Dès minuit, le compte Twitter de PSG Community a perdu des followers par milliers malgré des excuses un peu tordues sur ce prétendu scoop d'un transfert de Mbappé annoncé le 22 juin et qui s'est avéré totalement bidon. Même les fans madrilènes se sont déchaînés contre le site spécialisé sur le PSG accusé de s'être fait mousser sur le dos de Kylian Mbappé. « Une fraude 1 jour, Une fraude toujours !! DEGAGE DU CLUB », a, par exemple, lancé Mohleking, un célèbre créateur de contenu sur FIFA. En Espagne, c'est le journaliste François Gallardo qui prend cher pour avoir plusieurs fois indiqué que le deal était fait, au point même de dévoiler une supposée date de la présentation du joueur. Lui aussi a fait des excuses pathétiques, et là non plus, elles ne passent pas et Gallardo se fait copieusement humilier, même si cela ne l'empêchera pas de toucher les bénéfices de la monétisation de son compte X (anciennement Twitter).