PSG : Mbappé ne pense qu'au fric ? Il crie au scandale

Par Claude Dautel

En Espagne, les critiques ont été violentes contre Kylian Mbappé, la star française ayant été accusée de faire le choix de l'argent en prolongeant au Paris Saint-Germain. Des attaques qui passent mal.

Tandis que la finale de la Ligue des champions se profile pour le Real Madrid, la colère retombe très difficilement suite à la décision officialisée par Kylian Mbappé de rester au PSG jusqu’en 2025. Et ce choix du meilleur buteur et passeur de la saison de Ligue 1 a même réussi à fédérer les supporters des Merengue et ceux du Barça, ligués pour contester la puissance financière du club français. Il est vrai que voir Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en 2022-2023 va les exciter encore plus, à l’image d’un Joan Laporta qui a comparé les joueurs du PSG a des « esclaves ». Des propos qui ont scandalisé, d’autant plus qu’à une époque, le Barça a fait n’importe quoi pour conserver le septuple Ballon d’Or. Il n’empêche, la rage anti-Mbappé frappe encore en Espagne à l’image d’un Josep Pedrerol, l’inénarrable supporter-journaliste d’El Chiringuito, qui dans Le Parisien ne digère pas : « Pourquoi il n’a pas dit à Florentino il y a un mois qu’il avait envie de marquer l’histoire du PSG ? Est-ce vraiment sérieux ? Je crois en l’humain et en la parole donnée. Kylian est un jeune homme visiblement formidable, mais il n’a pas respecté son engagement vis-à-vis de Florentino Pérez et du Real Madrid. »

Mbappé avait le choix entre l'argent de Madrid et l'argent du PSG

Pour certains des confrères du journaliste madrilène, le champion du monde français ne pense qu’à l’argent et uniquement à l’argent, les explications données par Kylian Mbappé en conférence de presse, lundi dernier à Paris, n’ayant pas été jugées convaincantes. Des accusations auxquelles le joueur n’a pas répondues, estimant que cela ne valait même pas le coup. Mais se confiant à Goal, Thierry Henry, qui avait interrogé le joueur du PSG lors des trophées UNFP, a lui décidé de riposter aux accusations madrilènes. « Une chose est sûre, quand vous jouez pour un grand club, vous ne vous en éloignez pas. C’est le grand club qui se débarrasse de vous quand vous êtes trop âgé. Quand tu es encore dans la force de l'âge, tu ne pars pas. Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG. Il a le club dans son cœur. Les gens parlent de ce qu'il va obtenir en matière d'argent et de pouvoir. Cependant, j'aime à penser que si vous réfléchissez aussi longtemps, l'argent serait venu n'importe où de toute façon, où que Kylian aille, mais il voulait rester au PSG », fait remarquer l’ancien joueur, désormais consultant pour Prime Vidéo, qui sait que Florentino Perez avait fait un pont d'or au joueur parisien et que ces attaques n'ont pas vraiment de sens.

Liga contre LFP, Kylia Mbappé excite les deux pays

Dans cette bataille franco-espagnole, qui devrait déboucher sur des attaques juridiques de la Liga devant la justice française et européenne, Javier Tebas accusant le PSG de tricheries financières, le champion de France et Kylian Mbappé ont reçu le soutien de Vincent Labrune. « Vos propos irrespectueux semblent être dirigés contre Kylian Mbappé qui est largement reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde et qui n'a tout simplement pas rejoint votre ligue, par choix, malgré une offre similaire. Contrairement à vous, la Ligue 1 salue et promeut les joueurs de notre championnat et de toute l'Europe - y compris ceux de votre championnat. Quelqu'un dans vos différentes fonctions serait bien avisé de faire de même », a lancé le président de la Ligue de Football Professionnel, écoeuré de ces attaques répétées de son homologue espagnol. Un petit PSG-Real Madrid la saison prochaine en Ligue des champions serait une belle occasion de régler tout cela sportivement.