PSG : Mbappé n'arrive même pas à énerver les Lillois

Alors que la course au titre connaitra un nouvel épisode dimanche soir lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, le duel entre le PSG et le LOSC est lancé. Avec Kylian Mbappé au centre des débats...

Blessé à un mollet et absent depuis la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City, Kylian Mbappé a réussi son retour aux affaires. Mercredi, face à Montpellier, en demie de la Coupe de France, le champion du monde a effectivement marqué un doublé, avant que son équipe ne s’impose aux tirs au but. Après cette qualification pour la finale, l'international français n’a pas mâché ses mots à propos de la saison compliquée du PSG en L1 : « On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on perd ce championnat, c'est nous qui l'aurons perdu. Pas eux qui l'auront gagné ». Dans la foulée, la star française a un peu rectifié ses propos sur les réseaux sociaux : « Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés, mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables ». Mais alors comment cette déclaration a été prise du côté de Lille ?

« C'est plus une maladresse qu'autre chose »

Jeudi, le groupe de Christophe Galtier a évoqué la sortie de Mbappé dans le vestiaire, sans en faire un drame. « Franchement, on s'en fout. On est concentrés sur nous-mêmes et sur notre objectif de gagner le titre, rien de plus. C'est plus une maladresse qu'autre chose. Mbappé est un bon mec sur le terrain. Ce qu'il dit n'est pas dit pour nous critiquer ou nous blesser », lâche par exemple un joueur sur RMC. Même son de cloche chez un coéquipier : « On fait une saison magnifique, maintenant on doit terminer le travail. Mbappé a le droit de le penser. Nous aussi, si nous avions perdu moins de matchs, comme contre Nîmes, nous aurions plus de points. Après ce qu'il dit est légitime, le PSG n'est pas fait pour perdre autant dans la saison ». Même si les Dogues n’en veulent pas à Mbappé, ils ne se feront pas prier pour faire taire le champion du monde en battant l’ASSE dimanche. Un succès qui ouvrirait en grand les portes du titre à Lille. Au grand dam de Mbappé...