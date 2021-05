PSG : Mbappé rectifie le tir sur Instagram

Dans : PSG.

Intenable ce mercredi soir à Montpellier, Kylian Mbappé a montré qu’il avait parfaitement récupéré de ses soucis physiques.

Ceux-là même qui avaient provoqué son absence lors du match retour face à Manchester City la semaine dernière. Tout ceci est désormais oublié et l’attaquant du PSG se concentre, plutôt bien, sur le sportif. Son doublé étincelant en demi-finale de Coupe de France a permis au Paris SG de passer, même s’il a fallu les tirs au but pour cela. Mais au micro d’Eurosport, Kylian Mbappé a également été interrogé sur la course au titre qui fait rage en Ligue 1, et les trois points de retard sur Lille à deux journées de la fin. Le champion du monde n’a pas baissé les bras, mais il en avait tout de même gros sur la patate.

« On a encore deux titres à jouer. On n’a pas perdu le titre en Ligue 1 encore. On va se concentrer sur les derniers matches, on va tous les gagner. On ne pourra s’en prendre qu’à nous-mêmes si on perd le titre. Ce sera nous qui l’aurons perdu, pas eux (le LOSC) qui l’ont gagné. On va y croire jusqu’au bout », a lancé Kylian Mbappé, dans des propos qui ont été vus comme une manière de rabaisser la performance de Lille. Un retour de bâton dont la flèche du Paris SG a visiblement entendu parler, puisqu’il a rectifié le tir sur Instagram quelques heures plus tard. « Respect. Lille ferait un beau champion s'ils sont couronnés mais avec 8 défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables », a prévenu un Mbappé qui n’en démord pas au sujet du PSG. Avec un tel parcours en Ligue 1, la formation parisienne ne pourra en effet s’en prendre qu’à elle-même si elle n’est pas sacrée en fin de saison, même si Lille aura eu le mérite de faire une saison de premier choix et de ne pas se gêner pour en profiter.