PSG : Mbappé n’a pas signé, le Real Madrid refuse de pleurer

Par Guillaume Conte

En dépit d’un forcing de dernière minute, le Real Madrid n’a pas pu convaincre le PSG de lui lâcher Kylian Mbappé.

L’international français n’a pas eu à se poser la question, mais l’idée sera très certainement remise sur le tapis prochainement. Le club de la capitale espagnole a besoin d’avoir des stars mondiales, et Florentino Pérez rêve de pouvoir présenter Mbappé à Santiago Bernabeu. Il n’y a pas que le président du Real qui y pense très fortement, car Toni Kroos ne refuse jamais de glisser un bon mot pour dire à quel point il a envie de voir le numéro 7 du PSG le rejoindre à Madrid. Après une première sortie qui avait fait du bruit en plein marché des transferts, le milieu de terrain allemand a remis ça dans un entretien à Goal. Sans s’en cacher, l’ancien du Bayern Munich a envie de jouer avec Mbappé, tout simplement parce qu’il n’y a pas beaucoup mieux sur la planète football.

Où est Mbappé / Ou veut aller Mbappé pic.twitter.com/4Mujsxtiod — 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑠𝑒 💙 (@CFC_Zerlox) September 28, 2021

« Cet été, j'ai déjà dit que j'aimerais qu'un joueur comme lui vienne, mais s'il ne vient pas, nous avons une bonne équipe. Voyons ce qui se passe dans le futur, c'est difficile pour moi de le dire parce que je ne suis pas celui qui décide. Sa qualité n'a pas changé, c'est un bon joueur et ce que nous savons, c'est que Madrid voulait l'engager mais à la fin ils n'ont pas réussi. Tout continue, même sans Mbappe. Je pense que nous nous en sortons bien et pour l'avenir mon opinion n'a pas changé : les meilleurs joueurs doivent être à Madrid et il est sûr qu’il en fait partie », a souligné Toni Kroos, qui n’a pas non plus envie d’attendre les bras croisés pendant une saison pour aller chercher des trophées. Car depuis que Cristiano Ronaldo, le Real Madrid peine à briller en Europe, et espère bien ne pas devoir attendre la signature de Kylian Mbappé pour retrouver son prestige.