PSG : Mbappé n'a pas le Melon d'Or, il s'explique

Sixième du Ballon d’Or, Kylian Mbappé ne parvient pas encore à faire l’unanimité sur le terrain mais surtout en dehors, où son arrogance est parfois pointée du doigt.

Depuis quelques mois, il est régulièrement reproché à l’international tricolore d’avoir tout simplement pris le melon. Mais dans une interview accordée au Der Spiegel, le buteur du Paris Saint-Germain s’est défendu d’être un joueur arrogant. Selon lui, c’est simplement sa grande confiance en lui, transmise très tôt par ses parents, qui donne cette mauvaise image de lui…

« D’où vient ma confiance ? Je l’ai toujours eu. Mes parents m’ont appris très tôt qu’il est bien de ne pas se laisser marcher sur les pieds, tant que l’on respecte les autres. La confiance en soi est importante pour rester naturel et spontané. Et c’est ça que les gens apprécient chez moi. S’il m’arrive de douter ? Bien sûr, je suis parfois inquiet, anxieux. Après tout, je suis une personne normale. Mon talent peut-il être un fardeau ? Oui, parce qu’il y a certaines choses que je ne peux plus faire. Mais cela fait partie de mon métier. Personne ne m’y a forcé, devenir un joueur de football et être confronté à toutes ces choses. Il y a vraiment bien pire dans la vie » a confié l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France, pour qui cette grande confiance en lui n’a donc rien à voir avec de l’arrogance.