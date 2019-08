PSG : Mbappé mieux que Neymar, et c'est l'OM qui le dit !

Dans : PSG, OM, Mercato, Ligue 1.

En ce début de semaine, le dénouement du feuilleton Neymar semble proche. Et pour cause, une délégation du FC Barcelone était mardi après-midi à Paris afin de négocier avec Leonardo et si pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre le champion de France et le club catalan, la volonté des différents protagonistes est de trouver rapidement un terrain d’entente. Reste que pour la Ligue 1, le départ de Neymar représente assurément un coup dur. Une contrariété dont le PSG et le championnat de France se remettront sans mal selon le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

« Je ne vois pas de conséquences notables ou d’impact sur la Ligue 1 parce que c’est le propre du foot de voir des grands joueurs partir. Des cas comme Karim Benzema au Real ou Franck Ribéry au Bayern sont plus des exceptions que la règle dans le milieu. Il reste un joueur qui, de mon point de vue, a un potentiel bien supérieur à Neymar, notamment à l’international, c’est Kylian Mbappé. Dans les pays que je visite, en tant que représentant de la Ligue 1, on me parle plus de Mbappé que de Neymar. C’est une locomotive majeure de notre Championnat » a jugé le président phocéen, qui estime qu’il serait bien plus dramatique de perdre Kylian Mbappé au mercato. Les supporters parisiens partageront sans doute cet avis même si assurément, ils auraient sans doute adoré garder les deux.