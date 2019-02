PSG : Mbappé meilleur qu’Aubameyang, ce n’est pas évident pour Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain s’en vante régulièrement et à juste titre par le biais de son président, il possède en son effectif deux des meilleurs joueurs de la planète en la personne de Neymar et Kylian Mbappé.

Si le talent du Brésilien est connu et reconnu depuis des années, l’explosion du Français continue d’épater tous les observateurs. A seulement 20 ans, il a déjà un palmarès prestigieux, des récompenses plein les armoires, et surtout un rendement statistiques qui ne cesse de gonfler. De quoi provoquer cette question toujours délicate à Thomas Tuchel : « Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur qu’il ait jamais entrainé ? ». L’entraineur du PSG n’a pas voulu confirmer ce qui semblait être une évidence pour celui qui a entrainé simplement Mayence et le Borussia Dortmund avant Paris.

« Si Mbappé est le meilleur que je n'ai jamais entraîné ? C'est difficile de répondre à cela. J'ai été le coach d’Aubameyang , Dembélé... "Auba" reste mon joueur dans mon cœur. Kylian est exceptionnel, c'est clair mais je n'aime pas le mot "le meilleur" », a annoncé l’entraineur allemand, qui refuse d’entrer dans le jeu des comparaisons, et en profite pour rendre un très bel hommage à Pierre-Emerick Aubameyang, dont le passage à Dortmund a visiblement marqué son coach.