PSG ‍: Mbappé loin du Real, Rothen donne ses infos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché. Selon l’ancien Parisien Jérôme Rothen, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait bien se laisser tenter par une prolongation.

Où en est Kylian Mbappé dans sa réflexion ? Pendant que la presse espagnole annonce un accord avec le Real Madrid, un deal rapidement démenti par la Maison Blanche, l’attaquant du Paris Saint-Germain refuse toujours d’évoquer son avenir. Une chose est sûre, c’est que le Français, qui aurait seulement accepté de renoncer à 80 millions d’euros pour être réintégré cet été, n’a rien garanti à ses dirigeants au sujet d’une éventuelle prolongation. Le capitaine des Bleus se dirige donc vers un départ libre l’été prochain. Mais selon les informations de Jérôme Rothen, tout reste ouvert dans ce feuilleton.

🚨 INFO JR 25 🚨



🗣💬 @RothenJerome : "C'est une certitude, Kylian Mbappé n'a pas pris sa décision concernant son avenir. Rien n'est décidé. Il ne sait s'il va rester ou partir. Mais il y a des signes qui ne trompent pas, il est beaucoup plus heureux que l'année dernière..." pic.twitter.com/EDmdAJifwr — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 16, 2023

« Aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est une certitude, n'a pas pris sa décision, a révélé le consultant de RMC. Rien n'est décidé ! Il ne sait pas aujourd'hui s'il doit partir ou s'il va rester au Paris Saint-Germain. Par contre, il y a des choses qu'on peut lire aujourd'hui, qu'on peut essayer de deviner, c'est que dans son attitude, que ce soit sur le terrain le week-end… Moi je lui reproche sa première partie de saison, pas à travers ses stats mais dans ce qu'il peut amener dans le jeu, il peut être bien meilleur et il l'a déjà été. J'espère que ce sera le cas dans les prochaines semaines. »

Mbappé de nouveau épanoui à Paris

« Quand je le vois, et quand j'entends avec ses coéquipiers et ce qui se passe au centre d'entraînement, il est très heureux, beaucoup plus heureux que l'année dernière. Il y a quand même des signes qui ne trompent pas. En effet, tout peut se passer aujourd'hui. Tous ceux qui disent que la porte est ouverte au Real, qu'il a décidé de ne pas prolonger... J'ai un ressenti contrairement à avant, ce n'est pas forcément le bon : je pense que tout ce qui se passe au club aujourd'hui lui fait plaisir. Il retrouve certainement un épanouissement qu'il avait un petit peu perdu sur les derniers mois au Paris Saint-Germain », a conclu Jérôme Rothen, qui donne une tendance positive pour le club francilien.