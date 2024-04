PSG ‍: Luis Enrique exige cette pépite à 60 millions d’euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Nico Williams est l’un des grands artisans de la belle saison de l’Athletic Bilbao en Liga, avec 6 buts et 14 passes décisives à son compteur. Des performances qui ont tapé dans l’œil du PSG.

L’été prochain, il n’est pas question pour le Paris Saint-Germain de remodeler l’ensemble de son secteur offensif, d’autant que des joueurs tels que Dembélé ou Barcola ont prouvé en Ligue des Champions qu’ils pouvaient être au niveau. Le départ à venir de Kylian Mbappé va néanmoins obliger le club de la capitale à recruter un ou deux joueurs en attaque. Si la venue d’un numéro neuf est évoquée, cela dépend en partie d’un départ dans ce secteur (Asensio, Kolo Muani ou Barcola).

Luis Enrique a flashé sur Nico Williams

En revanche, Luis Enrique semble intéressé par la perspective de recruter un ailier afin d’amener de la concurrence à Barcola et à Dembélé et dans cette optique, un joueur plait énormément à l’entraîneur du Paris Saint-Germain, il s’agit de Nico Williams. Grand artisan de la très belle saison de Bilbao, actuel cinquième de Liga, l’ailier supersonique de 21 ans s’impose doucement comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football espagnol. Auteur de 6 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, le frère d’Inaky est une cible sérieuse de l’état-major parisien pour ce mercato estival, selon les informations de TodoFichajes.net.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NICOLAS WILLIAMS ARTHUER (@nicolas_williams9)

Le média espagnol annonce que Nico Williams est l’un des « favoris » pour débarquer au PSG l’été prochain et que Luis Enrique, ancien sélectionneur de la Roja et très attentif à l’éclosion des pépites espagnoles, est raide dingue de l’ailier de l’Athletic Bilbao. Reste que Nico Williams a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027, ce qui complique un peu les choses, même si le montant de sa clause libératoire est assez raisonnable puisqu’il s’élève à 60 millions d’euros. Une somme que le champion de France en titre semble prêt à mettre sur la table pour s’attacher les services d’un tel joueur. Preuve que le dossier est sérieux, TodoFichajes affirme que Luis Campos a d’ores et déjà contacté l’agent de Nico Williams afin de lui faire part de l’intérêt de Nico Williams. La question est maintenant de savoir si le joueur exprimera le désir de rallier le projet parisien cet été.