PSG : Mbappé le choc, Makelele était aux premières loges

Par Adrien Barbet

Présent au Qatar pour jouer la Coupe du monde avec l'Équipe de France, Kylian Mbappé dispute déjà son deuxième mondial, à seulement 23 ans. Une précocité rarement vue auparavant qui a également choqué Claude Makélélé lors des débuts de Mbappé à l'AS Monaco.

Désormais attaquant star du PSG et considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, le natif de Bondy explose tous les compteurs. Depuis son éclosion à Monaco, Mbappé n'a cessé d'impressionner les acteurs du football, et même une légende de l'Équipe de France comme Claude Makélélé qui a eu l'habitude de jouer avec Zinédine Zidane ou contre Ronaldinho. L'actuel directeur technique de Chelsea s'est confié dans un entretien pour le journal espagnol As. L'ancien international français (71 sélections) s'est exprimé sur divers sujets et notamment le cas Kylian Mbappé. Makélélé se souvient d'une anecdote sur l'attaquant du PSG à l'époque où il était directeur technique du club monégasque et où Mbappé n'était alors qu'un adolescent.

Makélélé impressionné par la maturité de Mbappé

« J'étais directeur technique à Monaco quand il était dans l'équipe des jeunes. À cette époque, la famille était déterminée à ce que le garçon s'entraîne avec la première équipe. Mais il avait aussi de la personnalité. Il n'avait pas peur de dire les choses qu'il voulait dire. Il y avait un désaccord mais j'ai parlé avec les parents, et Kylian a été déterminant et quand il est apparu avec les plus grands, tout le monde s'en est écrié » a avoué l'ancien joueur du Real Madrid. Visiblement, dès son plus jeune âge, Mbappé voulait déjà prouver qu'il était l'un des meilleurs malgré son manque d'expérience. Également interrogé sur l'avenir du champion du monde et de la possibilité de le voir venir un jour, évoluer sous les couleurs du Real Madrid, Claude Makélélé a laissé entendre que tout était possible dans le futur. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé reste toujours tenté par le Real Madrid, qui est son club de cœur et qui lui fait les yeux doux depuis de nombreuses années. Cela a failli se faire l'été dernier, mais cet échec reste un mystère pour beaucoup. « Tout m'a surpris, bien sûr, mais vous et moi pouvons parler de ce que nous voulons, écrire un livre... Les seuls qui peuvent dire ce qui s'est passé sont Florentino et Mbappé », a prévenu l’ancien métronome des Bleus, pour qui la situation a été certainement plus complexe que prévue cet été.