PSG : Mbappé lâche ses vérités sur son avenir à Paris

Dans : PSG, Kylian Mbappé.

Alors qu’il foule actuellement la pelouse de Brest lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, pour tenter de gagner le championnat avec le PSG, Kylian Mbappé s’est confié sur son avenir.

Depuis plusieurs mois maintenant, le champion du monde mène un peu la direction du club de la capitale par le bout du nez. Après avoir prolongé le contrat de Neymar jusqu’en 2025 il y a quelques semaines de cela, Leonardo aimerait bien en faire autant avec l'international français. Mais pour l’instant, Mbappé n’a pas encore donné sa réponse au PSG. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Personne ne peut le savoir à l'heure actuelle, mais le nom de l’attaquant de 22 ans continue de circuler autour du Real Madrid... En attendant d’en savoir plus sur le dénouement de cette saison, Mbappé a été élu meilleur joueur de la saison en L1 lors des Trophées UNFP. En recevant son deuxième sacre, Mbappé s’est d’ailleurs confié en longueur sur son futur. Au PSG… ou ailleurs.

« On va faire les choses dans l'ordre et comme il faut, dans un sens ou dans l'autre »

« Tout le monde sait que j'ai une profonde attache pour le club. Déjà, je veux les remercier parce que, quand j'arrive ici, je ne suis personne. Je fais six mois, bien sûr je suis une promesse. Mais le club m'a tout de suite mis à l'aise, ils m'ont donné la confiance, peut-être plus que je ne le méritais. Je l'ai rendue au fur et à mesure. Tout le monde dit que le deal est parfait, mais quand j'arrive ici, la position que le club me donne est fantastique, j'ai toujours été très reconnaissant envers le président et les différents coachs. Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, qu'il y a un projet solide autour de moi. C'est le plus important. Je mange football, je vis football. Le projet sportif est primordial. Une certitude de victoire ? Il n'y a qu'une équipe qui gagne. On parle de la Ligue des champions ? Il n'y a qu'une équipe qui gagne, cela ne veut pas dire que toutes les autres sont mauvaises. Sentir qu'on part avec une équipe pour faire quelque chose. Après, nous les joueurs, on doit jouer. À nous de montrer ce qu'on sait faire. On discute avec le club, on va voir ce qu'il va se passer. J'ai toujours été heureux ici et j'ai passé, jusqu'à présent, quatre années exceptionnelles. On est très clairs avec le club, on va faire les choses dans l'ordre et comme il faut, dans un sens ou dans l'autre », a lancé, sur Canal+, Mbappé, qui fixe donc ses conditions pour une éventuelle prolongation de contrat au PSG. Au moins, les choses sont claires maintenant.