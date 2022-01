Kylian Mbappé jusqu'en 2024 pour signer à Madrid en 2023 !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les choses semblent bouger dans le dossier Kylian Mbappé, plusieurs sources confirment que l'attaquant français pourrait prolonger deux ans au PSG et avoir l'assurance de partir dans un an à Madrid.

L’idée même de voir Kylian Mbappé accepter de prolonger sur contrat avec le PSG semblait totalement illusoire, l’épisode du dernier mercato estival pouvant être le point final des discussions entre l’attaquant tricolore et le duo Leonardo-Al-Khelaifi. Mais visiblement le refus des dirigeants parisiens de le laisser partir au Real Madrid n’a pas été vu comme une trahison par l’ancien joueur de Monaco. Même si depuis le 1er janvier il est désormais libre de négocier avec qui il veut, Kylian Mbappé n’a pas affiché la couleur, ce qui n’empêche pas Florentino Perez d’être très serein dans ce dossier. Pourtant, depuis quelques jours, une petite musique commence à se faire entendre chez plusieurs spécialistes du mercato, à savoir que la star tricolore ne serait finalement pas opposée à une prolongation de courte durée au Paris Saint-Germain avec la certitude lui permettant de partir quand il le voudra. Pendant longtemps, l’Emir du Qatar a voulu un contrat longue durée avec Mbappé, mais conscient que cela ne serait finalement pas possible, le club de la capitale aurait décidé de revenir à la réalité.

Kylian Mbappé prolongera deux ans au PSG pour partir dans un an

Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣…



Happy New Year everyone

I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021

La semaine passée, Le Parisien avait été le premier média à évoquer cette possible prolongation de deux ans de Kylian Mbappé, et vendredi, Téléfoot, dont un des journalistes est proche du clan Mbappé, a confirmé que les négociations étaient en cours sur ce sujet. Désormais, c’est Jason Burt, journaliste pour The Telegraph, confirme que des discussions ont lieu entre le PSG et son joueur vedette. Pas de quoi surprendre Dominique Sévérac, qui pense même connaître la suite et la fin de ce feuilleton. « Effectivement Paris et Mbappé discutent pour une solution assez courte, c’est ce que je disais dimanche dernier. Franchement, je ne vois pas l’intérêt de discuter si c’est pour finalement ne pas rester. Attention, ça ne veut pas dire qu’en janvier ou février vous allez voir une prolongation tomber. Ça veut dire que les ponts ne sont pas rompus, qu’il a fait reset par rapport à l’été 2021 et qu’aujourd’hui tout est ouvert. Là on est en 2022, et si Kylian Mbappé prolonge jusqu’en 2024, c’est pour partir en 2023. Tout le monde aura gagné », explique le journaliste du Parisien.