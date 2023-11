PSG ‍: Mbappé joue à l’employé modèle, ça ne prend pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau interrogé sur les Jeux Olympiques 2024, Kylian Mbappé a confirmé son souhait de disputer la compétition. L’attaquant du Paris Saint-Germain a néanmoins précisé qu’il ne s’opposerait pas à la décision de ses supérieurs. Une réponse qui n’a pas forcément convaincu.

Contrairement à son avenir, les Jeux Olympiques 2024 ne représentent pas un sujet sensible pour Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a jamais caché son souhait de disputer la compétition en France l’année prochaine. Passé en conférence de presse vendredi, l’international tricolore a confirmé sa volonté. Tout en précisant qu’il respecterait la décision de son club, autorisé à retenir un joueur pendant ce tournoi hors calendrier FIFA.

« J'ai toujours voulu jouer les Jeux Olympiques, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est mon employeur, a prévenu Kylian Mbappé. Ce serait un plaisir de les jouer mais le dernier mot revient à mon employeur. Si mon employeur ne veut pas que je les fasse, je ne les ferai pas et ce ne sera pas un problème. Mais j'aimerais les jouer bien sûr. Et je pense que les gens ont envie que je le fasse aussi. »

Un discours difficile à avaler pour Grégory Schneider, persuadé qu’un personnage comme Kylian Mbappé ne se laissera rien dicter, surtout au moment de négocier son prochain contrat. « Que ce soit le Real Madrid, Liverpool ou le Paris Saint-Germain, il pourra en faire un élément de négociation », a rappelé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe.

Mbappé pourrait quitter la France sur les JO

« L'autre chose, c'est que je pense qu'il est très attaché aux Jeux Olympiques. Je me demande si dans l'un des récits qu'il se fait de lui-même, il ne quitterait pas la France là-dessus. Il y aurait quand même un côté métaphorique. Il est très patriotique sportivement. On l'a déjà vu tweeter sur Kévin Mayer, Pierre Gasly ou Teddy Riner donc c'est quelque chose qui lui tient à coeur. Il a annoncé la couleur depuis très longtemps et c'est un garçon qui ne laisse rien au hasard, et certainement pas une occasion pareille », a ajouté le journaliste.