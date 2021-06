PSG : Mbappé invité au Bayern, il refuse poliment

Dans : PSG.

Dans le viseur du Real Madrid au mercato, Kylian Mbappé va rester au PSG selon son président Nasser Al-Khelaïfi.

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid commence sérieusement à perdre espoir en ce qui concerne le transfert de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG n’a cependant pas encore livré sa décision définitive au sujet de sa prolongation de contrat, alors que son bail actuel expire en juin 2022. Interrogé par le journal allemand Bild à une semaine du choc entre la France et l’Allemagne à l’Euro, Kylian Mbappé a par ailleurs évoqué un possible transfert au Bayern Munich sur le ton de la plaisanterie. L’ancien Monégasque dévoile notamment que Lucas Hernandez a tenté de jouer de son influence pour faire venir Kylian Mbappé du côté de l’Allianz Arena… sans succès.

« Lucas m'a dit que je devais venir au Bayern Munich. Dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je suis actuellement très heureux comme cela » a fait savoir Kylian Mbappé avant de chanter les louanges du Bayern Munich, que le Paris Saint-Germain a réussi à éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions cette saison avant de tomber en demi-finale face à Manchester City. « Le Bayern est l'un des cinq meilleurs clubs du monde. On ne peut que les féliciter pour la façon dont ils parviennent à maintenir la qualité dans l'équipe chaque année. Ils savent juste ce qu'ils font. Maintenant, Boateng et Alaba sont partis, mais Upamecano, qui est un excellent défenseur, est arrivé. Ils ont un concept clair qui fait d'eux un grand club ». Un grand club, c’est également ce que le PSG veut continuer à être afin de convaincre Kylian Mbappé de rester. Pour se faire, Paris met les petits plats dans les grands avec les signatures imminentes de Wijnaldum et de Donnarumma. Suffisant pour faire craquer Mbappé ?