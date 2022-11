PSG : Mbappé ignoré à Madrid, la brutale réalité

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mois d’octobre a été agité pour Kylian Mbappé, toujours excellent sur le terrain mais qui a fait l’objet de rumeurs au sujet d’un départ du PSG.

Déçu par les promesses non-tenues par les dirigeants du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a fait part de son agacement en privé. Les rumeurs ont fusé au sujet de l’international français du PSG, pour qui un départ dès le mercato hivernal a été évoqué. Rapidement, ces bruits de couloir ont été démentis et évidemment, à moins d’un véritable tremblement de terre, Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain au mois de janvier. En revanche, un départ l’été prochain est bel et bien une hypothèse. Vers quel club ? Logiquement quand il s’agit de Kylian Mbappé, le Real Madrid revient sur la table mais selon Don Balon, Florentino Pérez est désormais très hésitant sur le dossier de l’attaquant français de 23 ans.

Le Real Madrid prudent dans le dossier Mbappé

Le média espagnol croit par exemple savoir que Florentino Pérez n’a entrepris aucune démarche pour tenter de recruter Kylian Mbappé au mercato hivernal, malgré les rumeurs insistantes d’un départ de l’attaquant parisien en janvier il y a quelques semaines. En effet, Florentino Pérez n’a pas voulu donner le signal que le Real Madrid était prêt à sauter sur la première occasion venue pour recruter l’ancien Monégasque, alors même que ce dernier a snobé le Real à la surprise générale l’été dernier pour prolonger en faveur du PSG. Le président du Real Madrid est rancunier et désormais, il aura du mal à refaire un pas vers Kylian Mbappé selon Don Balon, pour qui Florentino Pérez n’a toujours pas digéré l’épisode de l’été dernier. Autant dire que l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France a peu de chances de poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole… à moins qu’il fasse lui-même le premier pas vers le Real. Un geste que Florentino Pérez apprécierait et qui pourrait permettre d’effacer la déception du président madrilène, très rancunier mais surtout trop fier pour se rabaisser devant Kylian Mbappé en tentant de recruter le Parisien au risque de se prendre un nouveau râteau.