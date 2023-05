PSG : Mbappé face à une rude concurrence au mercato

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football (CIES) a désigné les joueurs les plus chers pour chaque équipe. La situation contractuelle des acteurs a notamment été prise en compte, ce qui explique pourquoi l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé est autant concurrencé.

Opposés en demi-finale de la Ligue des Champions, dont le match aller s’est terminé sur un score nul (1-1) mardi à Santiago Bernabeu, Erling Haaland (22 ans) et Vinicius Junior (22 ans) partagent également l’affiche dans le récent classement établie par l’Observatoire du football. Le CIES a en effet désigné les joueurs les plus chers pour chaque équipe, en se basant sur les performances, leur âge et leur situation contractuelle.

