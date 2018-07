PSG : Mbappé explique le sens caché de son nouveau numéro

Dans : PSG, Ligue 1.

Champion du monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé ne compte pas s’arrêter là.

Son sacre mondial à peine savouré, le meilleur jeune de la compétition s’est tout de suite fixé de grands objectifs pour la saison prochaine. La preuve avec son changement de flocage au Paris Saint-Germain. Pour l’ancien Monégasque, passer du numéro 29 au 7 est loin d’être un simple détail. Non, il s’agit clairement d’une progression.

« Je me suis longtemps dit que le numéro n’était pas important, que c’était seulement sur le terrain que cela se passait mais c’est une indication sur tes ambitions, le joueur que tu veux être, a expliqué l’attaquant au site officiel du PSG. J’essaye de poursuivre ma progression sur le terrain et je pense que pour moi c’était le bon moment pour changer de numéro. Je pense que c’est une sorte d’affirmation. »

Le numéro des grands

« Le numéro 7 est un numéro de légende, beaucoup de grands joueurs l’ont porté, a-t-il souligné. J’espère que je pourrai faire honneur sur le terrain avec ce numéro. Je vais continuer à travailler pour poursuivre ma progression et voir où cela me mène mais, avec un numéro comme celui-là, on démarre bien ! Je suis venu au PSG pour laisser mon empreinte, il y a une belle histoire à écrire et ce n’est que le début. On est là encore pour de belles années et j’espère que l’on va pouvoir faire de grandes choses ensemble. » Rappelons qu'en sélection, Mbappé porte le 10, un autre numéro important.