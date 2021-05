PSG : Mbappé exige plus que Neymar à Paris !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est désormais le sujet de préoccupation des dirigeants du PSG après l'annonce de la prolongation de Neymar. La star tricolore est cependant très ferme dans ses positions face à Leonardo et Al-Khelaifi.

Recrutés en 2017, Kylian Mbappé et Neymar arrivent en fin de contrat au Paris Saint-Germain à la même date, à savoir dans un an. Mais si pour le joueur brésilien l’affaire est entendue puisqu’il a prolongé jusqu’en 2025, rien n’indique que Mbappé est à la veille d’ajouter trois saisons supplémentaires à son engagement initial. Autant les signaux positifs étaient nombreux du côté de Neymar, autant c’est le vide pour le champion du monde français. Leonardo doit donc patienter en attendant que l’ancien monégasque se décide, et cela alors qu’il est clairement acquis que Kylian Mbappé aura droit au même salaire que son coéquipier, autour de 30ME par an. Cela pourrait toutefois ne pas être suffisant pour rafler la mise, pas plus que la décision de Neymar de rester au PSG.

Mbappé ne suivra pas seulement Neymar aveuglément

Même si Kylian Mbappé ne cache pas son plaisir de travailler au quotidien avec Neymar, l’attaquant français veut tracer sa route et surtout ne pas avoir des regrets dans la quête du trophée ultime, la Ligue des Champions. Le Parisien l’affirme au lendemain de la prolongation du Brésilien, Mbappé vise encore plus haut et si cela passe par un départ du PSG, il n’hésitera pas. « Le Français ira là où il peut gagner la Ligue des champions, et prolonger à Paris ne sera l’option retenue que si le recrutement est à la hauteur de ses ambitions. La prolongation de Neymar est donc un point de départ nécessaire mais pas forcément suffisant pour l’enfant de Bondy », prévient le quotidien francilien. Autrement dit, Leonardo va devoir recruter d'autres joueurs afin de s'assurer la présence de Kylian Mbappé pour quelques saisons de plus. Si ce n'est pas le cas, alors ce dernier sera clairement sur le départ pour le Real Madrid ou ailleurs.