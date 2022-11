PSG : Mbappé était en Espagne, la haine est au rendez-vous

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La vengeance est un plat qui se mange froid, et du côté de Madrid, certains n'en démordent pas, tout est bon pour cracher sur Kylian Mbappé depuis qu'il a prolongé au PSG.

Kylian Mbappé se doutait bien que sa décision de prolonger jusqu’en 2025 au Paris Saint-Germain, plutôt que de rejoindre le Real Madrid, allait lui valoir quelques solides inimitiés chez les Merengue. Et même si Karim Benzema et ses coéquipiers ont trusté les titres cette année, du côté du stade Santiago-Bernabeu on est toujours remonté contre l’attaquant français du PSG, accusé de tout et son contraire. Alors, à la moindre occasion, les quolibets tombent sur le numéro 7 des champions de France et c’est encore le cas cette semaine. Il aura suffit pour cela que Sergio Ramos mette en ligne une photo où on voit le défenseur espagnol en compagnie de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi dans sa maison proche de Séville devant quelques-uns des trophées gagnés par Ramos depuis le début de sa carrière. Il n’en fallait pas plus pour ouvrir le robinet aux critiques et insultes contre l’attaquant du PSG.

Mbappé fait rager les supporters du Real Madrid

Ce n’est pas tant le fait de voir Kylian Mbappé avec une légende du Real Madrid qui a fait monter le ton, mais c’est surtout que le joueur français est à côté d’une Ligue des champions sur la photo, où l’on voit aussi une Coupe du Monde, que les deux coéquipiers du PSG ont remportée. « Mbappé ne sera jamais plus aussi proche d’une Ligue des champions », « Sergio, il ne faut pas emmener un ennemi à la maison », « Le Bayern arrive, vous pouvez dire au revoir à la C1 », « Dites à celui qui est à droite sur la photo ce que veulent dire les rubans blancs sur les coupes derrière lui, il ne les verra jamais », des dizaines de messages s’en prennent directement à Kylian Mbappé, ces supporters madrilènes étant persuadés que ce dernier ne signera jamais avec leur club et qu’il ne gagnera jamais rien avec le Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Pas de quoi affoler Kylian Mbappé, qui il y a quelques mois, avant de signer sa prolongation de contrat avec le PSG, s'était rendu à Madrid avec Achraf Hakimi. A l'époque, il avait été harcelé par la presse espagnole, persuadée que le prodige parisien allait rapidement s'engager avec les Merengue, les fans madrilènes se moquant déjà de leurs homologues parisiens. Quelques mois plus tard, Mbappé est toujours au Paris Saint-Germain, où il a été rejoint par Sergio Ramos et même si le club de Florentino Perez va très bien, la rage est toujours là du côté des socios du Real Madrid, preuve que la décision du joueur français n'est pas acceptée et qu'il sera dur de voir les choses s'inverser. On a cependant vu bien pire dans le football, le dossier Raul étant là pour le rappeler à tout le monde.