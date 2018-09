PSG : Mbappé et Neymar oublient de défendre, Cavani en a sa claque

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son retour de sélection, Edinson Cavani vit une période un peu délicate au Paris Saint-Germain.

En manque de buts, l’international uruguayen laisse également transparaître un certain énervement, notamment lors des matchs contre Liverpool et Rennes. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur cette période délicate du « Matador ». Selon le consultant spécialisé, il est évident que l’ex-buteur de Naples est agacé par les attitudes de Neymar et Kylian Mbappé.

« Depuis son retour tardif de la Coupe du monde, Edinson Cavani n’est plus le même. Je ne reconnais plus le Matador. Ce n’est pas que le buteur soit en manque de réussite, ça peut arriver, là je parle de l’homme. Après Rennes et Liverpool, j’ai vu de la colère et de la résignation. La colère de celui qui ne marque pas. La résignation de celui qui est trop souvent oublié par ses deux compères de l’attaque, Neymar et Mbappé. Il semble en avoir assez d’être le seul à se dédier aux tâches défensives. Il n’est pas heureux actuellement. Et ça se voit » a lâché un Stéphane Bitton persuadé que les attitudes de Neymar et Mbappé exaspèrent Edinson Cavani, dont les efforts défensifs sont souvent salués. Reste à savoir si Thomas Tuchel parviendra à régler ce premier gros problème dans la saison du PSG…