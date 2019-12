PSG : Mbappé et Neymar, le conseil en or de Pierre Ménès

Dans : PSG.

Dimanche, dans un grand classique de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplacera à Monaco. Pour Pierre Ménès, Kylian Mbappé et Neymar vont sceller le destin de ce choc qui n'est plus vraiment un sommet.

Kylian Mbappé et Neymar reviennent après une blessure, et pour l’instant les deux stars du Paris Saint-Germain n’ont pas encore retrouvé leur meilleur niveau. Mais pour Pierre Ménès, le temps joue en faveur du champion du monde français et de son coéquipier brésilien, et tout indique que le Monaco-PSG de dimanche pourrait être l’occasion de voir Mbappé et Neymar revenir au premier plan ensemble. Sur le site de paris sportifs dont il est le partenaire, le consultant de Canal+ est très optimiste pour le club de la capitale et cela grâce au duo offensif.

Sur le plan global, Pierre Ménès voit donc une victoire relativement facile pour le Paris Saint-Germain face à une formation de l’AS Monaco faible et en plus privée de Slimani, suspendu. « Ce sera le troisième match de Neymar, donc on peut penser qu’il va monter en puissance sur le plan physique, et c’est pareil pour Kylian Mbappé. Je ne vois pas beaucoup de suspense dans ce match, et je vois le PSG s’imposer assez tranquillement. On va dire que le PSG marque au moins deux buts et on va dire qu’il y a un but de Mbappé et un but de Neymar. Ce n’est pas forcément fun, mais ça peut se passer », a expliqué Pierre Ménès, qui ne voit pas comment Paris pourrait caler à Louis II, même si le consultant de C+ admet que le récent Real Madrid-PSG n’est pas rassurant pour Paris.