PSG : Mbappé et Messi priés d'imiter Neymar en urgence !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi font le spectacle au PSG que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.

En revanche, les efforts défensifs des trois stars du Paris Saint-Germain laissent parfois à désirer. Trop souvent, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi laissent leurs coéquipiers défendre à sept joueurs de champ, ce qui n’est tout simplement pas possible en Ligue des Champions. Contre le Maccabi Haïfa ou encore lors des confrontations face au Benfica Lisbonne, certaines limites du collectif parisien ont été visibles. Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les problèmes défensifs du Paris Saint-Germain et pour le quotidien francilien, les deux plus gros problèmes de Christophe Galtier dans le domaine des efforts défensifs sont indiscutablement Kylian Mbappé et Lionel Messi. Au contraire, Neymar est à féliciter selon le journal, qui estime que les deux compères du Brésilien feraient bien de prendre exemple sur lui.

Neymar irréprochable, Mbappé et Messi interpellés

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

En effet, Le Parisien souligne dans son édition du jour que Neymar n’hésite pas à aider en défense, ce qui n’est absolument pas le cas de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. « Pour les sept autres joueurs de champ, le compte n’y est pas. Les latéraux pensent plus à déborder – souvent pour rien – qu’à fermer leur couloir. Au milieu, les meilleurs éléments – Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz – aiment utiliser le ballon mais restent légers dans les duels » cible par ailleurs Le Parisien, pour qui les latéraux et les milieux de terrain du PSG n’apportent pas non plus énormément de garanties. Autant dire que pour Christophe Galtier, il y a encore du pain sur la planche avant d’avoir une équipe compétitive dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Il faudra mettre en point une animation défensive cohérente au plus vite puisque dès les 8es de finale, le PSG a de grandes chances de tomber contre un géant du football européen dans la mesure où le champion de France en titre a terminé à la deuxième place de son groupe.