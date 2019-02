PSG : Mbappé et les Brésiliens, Pierre Ménès tire son chapeau

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Comme tout le monde, Pierre Ménès se demandait bien ce que le Paris Saint-Germain allait pouvoir présenter comme équipe face à Manchester United. Si le 11 de départ avait moins d’allure que lors de la phase de poule, les joueurs sur le terrain ont parfaitement répondu présent. Et notamment dans ce fameux milieu de terrain, avec les partitions parfaites de Draxler, Verratti et notamment Marquinhos, qui a réussi à cadenasser Paul Pogba. C’est d’ailleurs toute la bande des Brésiliens, avec un Daniel Alves combattif et un Thiago Silva attentif, que le consultant de Canal+ a tenu à saluer, sans oublier un Mbappé toujours décisif malgré l’absence de renforts offensifs à ses côtés.

Beaucoup voulait une réponse de @KMbappe . La voilà — Pierre Ménès (@PierreMenes) 12 février 2019