PSG : Mbappé et Leonardo se haïssent, Nasser appelé au secours !

Dans : PSG.

Maintenant que Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain, les dirigeants du PSG reviennent sur le dossier Kylian Mbappé. Et cela pourrait être compliqué, la relation entre Leonardo et la star française étant au plus bas.

Présent mardi soir pour accueillir Lionel Messi au Parc des Princes, puis au Royal Monceau où la famille de la star argentine est désormais installée, Leonardo affichait le sourire des grands jours. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain sait que quoi qu’il arrive d’ici la fin du mercato, les supporters du PSG et pas qu’eux se souviendront de ce marché estival des transferts 2021 avec la signature de Leo Messi, arrivé libre du FC Barcelone. Maintenant, Leonardo doit désormais régler un cas très compliqué, celui de Kylian Mbappé. La star française est entrée dans la dernière année de son contrat avec le club de la capitale et rien ne semble avancer entre le clan Mbappé et les dirigeants parisiens alors que le temps presse si le Qatar ne veut pas voir partir le joueur tricolore pour 0 euro dans onze mois.

Mbappé négocie avec Al-Khelaifi et plus avec Leonardo

Dans la vidéo annonçant la signature de la Pulga, le PSG a montré le maillot de Messi entre celui de Neymar et celui de Mbappé, ce qui semble indiquer que le PSG compte sur le champion du monde 2018 cette saison. Mais à en croire AS, en interne la situation serait très tendue entre l’ancien Monégasque et Leonardo, le média espagnol affirmant même que « les relations entre le directeur sportif et le joueur sont totalement rompues ». L’info est remontée jusqu’à Doha, et c’est pour cela que c’est désormais Nasser Al-Khelaifi et personne d’autre qui gère le dossier de la possible prolongation de contrat de Kylian Mbappé. AS précise même qu’une réunion est déjà programmée entre le président du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé très rapidement, le joueur semblant être déterminé à partir du club de la capitale dès cet été, ou dans un an mais sans prolonger son contrat. Pour l’instant, le Real Madrid n’a transmis aucune offre au PSG, même si Florentino Perez affiche une grande confiance concernant une fin positive. Pour l'instant, Kylian Mbappé n'a toujours pas parlé sur ce sujet, mais à un moment ou à un autre, il devra sortir du silence.