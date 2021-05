PSG : Mbappé et le néant, Paris fait flipper

Dans : PSG.

Comme c’est souvent le cas ces dernières semaines, Kylian Mbappé a été le héros du PSG contre Monaco en finale de la Coupe de France.

Aligné sur le côté gauche de l’attaque parisienne par Mauricio Pochettino, l’ancien Monégasque a fait des misères à Aguilar, Disasi et compagnie. Virevoltant et efficace, Kylian Mbappé a soigné ses statistiques avec une passe décisive pour Mauro Icardi et un but tout en subtilité. Interrogé par Le Parisien, Daniel Bravo a félicité Kylian Mbappé pour cette nouvelle prestation quatre étoiles, devant les yeux du sélectionneur Didier Deschamps, présent au Stade de France à l’occasion de cette finale. Le consultant de BeInSports estime en revanche que Mbappé est l’arbre qui cache la forêt pour le PSG, extrêmement poussif dans le jeu. Et cela ne date pas d’hier…

Mbappé impressionné, Neymar a manqué

« Il est impressionnant ! Quand il accélère, on a l’impression que les autres vont à deux à l’heure. Le voir avec cette confiance et cette forme avant l’Euro, c’est le bonheur. Sans forcer, Mbappé fait gagner Paris. En première période, iI met Disasi à la faute. En deuxième, il est plutôt timide, mais il touche la barre et marque. Il a du feu dans les jambes. Heureusement que Kylian était là, sinon on n’aurait pas vu grand-chose. C’est lui qui a fait le spectacle » a analysé l’ancien joueur du PSG. Et lorsqu’on lui demande si le Paris SG est meilleur sans Neymar, Daniel Bravo explose de rire.

« Cela me fait bien rigoler d’entendre ça ! Moi, Neymar, je préfère le voir sur le terrain. Je me régale à le voir jouer. Bien sûr, il a parfois ce côté enfant gâté qui agace. Mais dire que Paris est meilleur sans lui, c’est une grosse connerie. Quand il est là, Paris est plus fort, ça fait un joueur de plus du niveau de Kylian. Selon moi, il a manqué ce soir car offensivement Paris n’a pas été impressionnant. Ça a été très pauvre en occasions » a-t-il précisé. Un avis certainement partagé par les supporters, qui auraient préféré avoir Neymar sur le terrain au vu de la pauvreté du jeu parisien mercredi soir.