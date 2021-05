PSG : Mbappé prend la parole, il fait trembler tout Paris

Dans : PSG.

Toujours pas d’annonce de la part de Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Mais le PSG a été brossé dans le sens du poil.

Sans Neymar, Kylian Mbappé a été encore une fois intenable ce mercredi soir face à Monaco, offrant la victoire en finale de la Coupe de France grâce à une passe décisive et un but (score final 2-0). Une prestation comptable parfaite, et surtout une forme physique épatante, qui ont provoqué les louanges de Niko Kovac. « Quand vous voyez les quatre-vingt-dix minutes et les différences faites par Kylian Mbappé, c'est mérité. C'est pour moi, en ce moment, le meilleur joueur du monde. Le second but est fantastique. Mbappé a livré une prestation fantastique, c'est pour cela que tous les clubs se battent pour l'avoir. Nous, on l'a eu, maintenant, on ne l'a plus », a rappelé l’entraineur de Monaco, qui confirme qu’il suit de près l’historique de l’AS Monaco, et la chance qu’a eu le club de la Principauté de l’avoir dans ses rangs. Mais désormais, à quelques jours de la fin de la saison en club, tout le monde se pose la question de l’avenir de Kylian Mbappé. A chaque fois qu’un micro est tendu, l’attaquant du PSG répond par une feinte dont il a le secret.

Néanmoins, ce mercredi soir au Stade de France, il a clairement fait comprendre qu’il ne prenait pas le Paris SG pour un tremplin, et que gagner des titres pour entrer dans l’histoire du club de la capitale était sa motivation. Même si le mot « étape » démontre que Mbappé ne se voit pas faire toute sa carrière à Paris. « Lorsque tu joues au PSG, l’un des meilleurs clubs du monde, le plus grand club du pays, chaque titre compte pour aller vers l’histoire. En plus c'est un club jeune, donc nous on veut faire partie de cette histoire. C’est une super étape aujourd’hui », a souligné Kylian Mbappé, qui n’a pas voulu rebondir sur une question au sujet de son avenir, préférant rappeler qu’il était temps de profiter du moment présent avec cette Coupe de France, et qu’il fallait désormais tout faire pour aller chercher le titre en championnat en doublant Lille lors de la 38e journée.