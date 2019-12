PSG : Mbappé et l'Emir du Qatar, aucune rencontre à Doha

Dans : PSG.

Présent depuis lundi à Doha, où il séjourne pour récupérer physiquement, Kylian Mbappé a déclenché des rumeurs sur de possibles négociations en direct avec l'Emir du Qatar.

Il aura suffi que Kylian Mbappé communique sur sa présence au Qatar, et plus précisément au célèbre centre Aspetar, où bon nombre de sportifs viennent passer des séjours pour récupérer physiquement, pour que la machine à fantasmes se mette en route. Car qui dit Qatar, dit Emir, et donc la possibilité que le champion du monde français du Paris Saint-Germain soit à Doha pour parler de sa prolongation de contrat avec le club de la capitale a rapidement émergé. Mais si l’annonce d’une extension de l’engagement de Kylian Mbappé le jour de Noël aurait été un formidable cadeau pour les supporters du PSG, la réalité est différente.

L'Emir a confié à Leonardo le dossier Mbappé

Car le Parisien affirme ce mardi après-midi que l’attaquant s’est contenté de subir quelques soins réparateurs après une année 2019 longue et difficile. Aucun rendez-vous avec Tamim ben Hamad Al Thani, et donc aucune prolongation imminente pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L’Emir du Qatar semble avoir donné mandat à Leonardo de négocier avec le clan Mbappé et une offre colossale aurait déjà été transmise. Mais du côté du joueur on se donne le temps de la réflexion, et ce séjour à Doha n’avait donc aucun rapport avec les discussions en cours. Il faudra donc patienter un peu pour savoir si l'ancien monégasque accepter le mega deal que lui offre le PSG.