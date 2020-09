PSG : Wanda Nara au coeur d'une invraisemblable polémique

Dans : PSG.

Partis en vacances ensemble à Ibiza cette semaine, six joueurs du Paris Saint-Germain ont été testés positifs au Covid-19. Et leurs proches n’ont visiblement pas été épargnés.

Décidément, ces vacances à Ibiza font polémique, et pas seulement en France. D’abord attendu à Lens pour leur reprise en Ligue 1 samedi dernier, les champions de France ont demandé et obtenu le report de la rencontre auprès de la Ligue de Football Professionnel. L’occasion pour certains Parisiens de s’offrir un séjour commun avec leurs proches. Quelques jours durant lesquels les vacanciers ont publié des photos où les mesures sanitaires n’étaient pas toujours respectées. Résultat, six joueurs du Paris Saint-Germain sont revenus avec un test positif, dont l’attaquant Mauro Icardi. Mais ce n’est pas tout. Les enfants de sa femme Wanda Nara auraient également contracté le coronavirus, d’où la colère de leur père, Maxi Lopez !

« Je suis indigné, c'est une femme inconsciente. J'ai deux enfants positifs à cause d'elle, a accusé l’ancien coéquipier d’Icardi dans l’émission argentine Los Angeles de la Mañana. Je lui avais dit de ne pas aller à Ibiza, tous ceux qui y vont reviennent positifs, mais elle y est allée quand même. Si elle ne comprend pas les dangers de ces vacances, qui pourrait les comprendre ? » Sauf que Wanda Nara ne donne pas la même version sur son compte Instagram. « Nous allons tous bien. Mon test est négatif (je n'ai pas le Covid-19) tout comme celui des enfants, notre état de santé est bon. Merci pour tant d'amour et de préoccupation », a-t-elle répondu en provoquant son ex.