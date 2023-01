PSG : Mbappé et Haaland se prennent la même claque

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Finaliste de la Coupe du monde et meilleur buteur de la compétition, tout comme en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Kylian Mbappé réalise un excellent début de saison. Pourtant, l'attaquant français n'est plus considéré comme le joueur le plus cher au monde.

Ce jeudi 5 janvier 2023, l'Observatoire du football (CIES) a publié le classement des joueurs les plus chers au monde. Un classement initialement dominé par Kylian Mbappé depuis plusieurs années, souvent à la lutte avec Erling Haaland pour ce titre significatif de la valeur marchande. Néanmoins, l'attaquant de 24 ans vient de se faire dépasser par deux joueurs. Jude Bellingham et Phil Foden sont devant le buteur français. Évalués respectivement à 208 et 200 millions d'euros, les deux milieux de terrain anglais sont passés devant Mbappé et Haaland. Le joueur du PSG reste proche avec une valeur à 191 millions. Le cyborg norvégien est lui redescendu à 170 millions d'euros, derrière Vinicius Junior et ses 190 millions. Après la Coupe du monde, c'est un autre titre prestigieux qui échappe à Kylian Mbappé, même s'il n'a qu'une valeur symbolique dans une carrière.

Mbappé perd son titre honorifique mais n'abdique pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Joueur le mieux payé au monde lors de la signature de son nouveau contrat au PSG l'été dernier, avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr il y a quelques jours, Kylian Mbappé pourrait rapidement dépasser ses rivaux anglais. Toujours courtisé par le Real Madrid, le natif de Bondy devrait probablement remonter dans le classement s'il décide de signer prochainement avec le club de la Maison Blanche. Sa valeur pourrait également augmenter en cas de victoire en Ligue des Champions avec Paris ou de sacre lors du ballon d'or 2023. Même si le fait qu'il n'ait finalement prolongé que de deux saisons, fait forcément légèrement baisser sa valeur marchande.

Mbappé n'est pas le seul joueur français de la liste puisqu'Aurélien Tchouaméni est également bien positionné. L'ancien joueur de l'AS Monaco vaut selon le CIES, 107,2 millions d'euros. Jules Koundé et Christopher Nkunku sont tous les deux évalués à plus de 98 millions d'euros.