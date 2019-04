PSG : Mbappé est tellement fort qu'il pourrait jouer n'importe où

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Auteur de 27 buts en 24 matchs de Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé sera encore l’arme offensive n°1 du Paris Saint-Germain contre Nantes, mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France. Excellent depuis le début du championnat, le natif de Paris anime d’ores et déjà la rubrique mercato, le Real Madrid ayant fait de lui l’une de ses priorités avec Eden Hazard pour renforcer son attaque. Tout sauf une surprise pour Didier Drogba, lequel a encensé l’attaquant du PSG sur le site de Goal, en expliquant que son immense talent pouvait lui permettre de s’imposer dans n’importe quel club au monde.

« Je pense qu'il a encore une marge de progression, mais il est déjà au sommet du football international. Selon moi, il va gérer sa carrière et son image de la meilleure façon possible pour qu'il dure. C’est un plaisir de le voir jouer. Il a montré son talent lors de la Coupe du monde et il peut jouer dans n’importe quel championnat. J'ai parlé avec lui à quelques reprises et le garçon est vraiment mature » a apprécié l’ancien attaquant légendaire de l’Olympique de Marseille et de Chelsea, qui est, comme beaucoup, tombé sous le charme de Kylian Mbappé.