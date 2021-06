PSG : Mbappé est spectaculaire, merci Neymar

Dans : PSG.

De manière récurrente, il est reproché à Kylian Mbappé de trop vouloir copier le style de jeu provocateur de Neymar au PSG.

Il faut dire que les deux hommes n’ont absolument pas le même rapport au ballon, ni les mêmes qualités. Il est donc parfois dommage de voir Kylian Mbappé tomber dans un excès d’individualisme avec des dribbles et des provocations inutiles. Cela étant, Neymar permet à l’international tricolore de s’inspirer et de jouer de manière encore plus spectaculaire selon Samuel Eto’o, qui a évoqué le talent hors du commun de l’attaquant du PSG dans les colonnes du journal ibérique El Pais. L’occasion pour l’ex-buteur emblématique du FC Barcelone de faire de Kylian Mbappé le successeur naturel de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi sur le toit du monde, dès lors que les extra-terrestres de la Juventus Turin et du FC Barcelone tireront leurs révérences.

« Il a été champion du monde à 19 ans et pourrait devenir champion d’Europe tout en faisant lui-même la différence… Je pense qu’il marquera son époque. Il ne lui manque rien. Il a eu beaucoup de chance car il est arrivé dans le monde du football sans la pression d’être un talent unique. Devant lui, on retrouve deux dieux du football : le premier se nomme Lionel Messi, le second est Cristiano Ronaldo. Quand ils s’en iront, Kylian Mbappé sera le seul dieu que nous verrons. Comme il joue souvent avec des footballeurs sud-américains comme Neymar, il s’est rendu compte que le spectacle fait partie intégrante du football. Il a tout : la qualité, la force, la vélocité… Mais il reste un jeune joueur. C’est en grandissant qu’il comprendra certaines choses qui viendront avec le temps. C’est en jouant qu’il apprendra » a souligné Samuel Eto’o, très élogieux envers Kylian Mbappé. Des compliments qui iront droit au cœur du buteur de la France et du PSG.