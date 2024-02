PSG ‍: Mbappé est mauvais, Riolo accuse Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG l'a échappé belle ce dimanche en Ligue 1 face au Stade Rennais. Gonçalo Ramos a sauvé le point du match nul en toute fin de rencontre, alors que Kylian Mbappé est lui sorti en milieu de seconde période.

Luis Enrique prépare déjà l'après-Mbappé et l'a prouvé ce dimanche lors de PSG-Rennes. Alors que les Bretons menaient au score suite à un but d'Amine Gouiri en première période, l'entraineur espagnol a décidé de sortir Kylian Mbappé et Bradley Barcola. De quoi surprendre, car il reste très rare de voir le premier cité sortir, surtout quand son équipe est menée. Pendant longtemps, les joueurs rentrés pour changer le cours de la rencontre n'ont pas beaucoup apporté. De quoi faire dire à certains observateurs que le PSG ne reste pas grand-chose sans Kylian Mbappé. Ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire.

Mbappé pris à partie, Daniel Riolo sidéré

Que Mbappé fasse un match horrible ok. Mais les choix ? En 9 on a le droit de pas y croire ? Lee titulaire en chouchou ? Et les presta d’Hakimi ? Barcola ? C’est la mode des blaireaux de taper sur Mbappé c’est ça ? Mais c’est encore de très loin le meilleur de cette équipe — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 25, 2024

Sur son compte X, le journaliste a fait une sortie remarquée alors que la rencontre n'était pas encore terminée. Et il s'en est pris aux anti-Mbappé : « Alors Lee obligatoire c’est ma star … Mbappé jamais plus à gauche car c’est la place de Bambi et tiens je vais le sortir à la 60e. Humm aujourd'hui je me suis régalé. Que Mbappé fasse un match horrible ok. Mais les choix ? En 9 on a le droit de pas y croire ? Lee titulaire en chouchou ? Et les presta d’Hakimi ? Barcola ? C’est la mode des blaireaux de taper sur Mbappé c’est ça ? Mais c’est encore de très loin le meilleur de cette équipe ». Finalement, Gonçalo Ramos a donc égalisé et permis au PSG de ne pas compter une défaite embarrassante. Kylian Mbappé, lui, est prévenu. Son départ au Real Madrid facilite la tâche de Luis Enrique, qui ne se privera pas de le faire sortie en cas de mauvaise performance. Surtout que Gonçalo Ramos vient de marquer quelques points précieux.