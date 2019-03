PSG : Mbappé est le futur Cristiano Ronaldo, parole de légende !

Dans : PSG, Foot Europeen, Ligue 1.

Avec déjà plus de 50 buts en L1 au compteur, Kylian Mbappé explose tous les records à seulement 20 ans. Performant sur un côté ou dans l’axe de l’attaque, le Parisien fait l’unanimité. Et de manière de plus en plus régulière, le voilà comparé à un certain Cristiano Ronaldo. Après plusieurs observateurs, c’est Pedro Miguel Pauleta qui a osé la comparaison, affirmant que le natif de Bondy lui rappelait beaucoup CR7 à ses débuts. Explications…

« Il me fait penser à Cristiano Ronaldo, qui a débuté sur un côté et évolue de plus en plus axial. Je le vois bien finir n° 9 comme lui. Mais aujourd’hui, ce n’en est pas un encore, je le préfère sur le côté gauche. Il aime bien rentrer dans l’axe avec son pied droit en partant de la gauche. Il possède plus d’espace sur un côté pour faire parler sa puissance. Il pourrait aussi évoluer en numéro 10, derrière un ou deux attaquants » a confié dans L'Equipe l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, qui connaît bien Cristiano Ronaldo pour avoir évoluer à ses côtés en sélection portugaise. Espérons pour l’attaquant du PSG qu’il connaisse la même carrière que la star de la Juventus Turin.