PSG : Mbappé est insupportable, il se fâche !

Dans : PSG.

Décevant dans ses performances pendant l’Euro, Kylian Mbappé a aussi agacé par son comportement en équipe de France. Du coup, Véronique Rabiot n’est pas la seule à réclamer un recadrage de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« C'est un enfant qui pense être un grand joueur ». Après la défaite contre la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro, Véronique Rabiot n’a pas été tendre avec Kylian Mbappé. La mère et agent d’Adrien Rabiot s’était directement adressée aux parents de l’attaquant dans les tribunes pour leur demander de recadrer leur fils. Des commentaires surréalistes et pourtant validés par le chroniqueur Jonatan MacHardy, lequel estime que le buteur du Paris Saint-Germain a besoin d’un coup de pied aux fesses !

« Double fessée cul nu et au lit »

« Je pense que Kylian Mbappé est devenu un problème un petit peu partout où il évolue, a constaté le spécialiste de RMC. Au Paris Saint-Germain, avec cette histoire de prolongation. Là, avec son comportement, ça a commencé avant la compétition avec cette pseudo-brouille avec Giroud. Ce n'est pas qu'il a besoin de prendre l'air, il a besoin de prendre une double fessée cul nu et au lit, et d'arrêter de se comporter comme un imbécile. Il est jeune, mais il l'était aussi quand il a fait son beau parcours à Monaco et quand il a été champion du monde. On n'arrêtait pas d'encenser sa fraîcheur mais elle a totalement disparu. »

« Il y a eu l'embrouille avec Giroud, cette histoire de penalty, ses bouderies, ses performances qui n'ont jamais été à la hauteur à l'Euro... En équipe de France, je pense qu'il a été un problème pour le groupe, de par son comportement qui a parfois été difficile, de par ses performances qui ont été minuscules par rapport au statut qui lui est accordé. Il a sûrement un très grand potentiel, on est tous d'accord, mais quelqu'un doit lui parler. Il doit absolument arrêter de se regarder dans la glace », a réclamé Jonatan MacHardy, inquiet pour la suite de la carrière de Kylian Mbappé.