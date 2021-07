PSG : Mbappé est brutal, c'est Madrid et rien d'autre !

Dans : PSG.

En Espagne on est désormais convaincu qu'à un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est déterminé à 100% à rejoindre le Real Madrid et que le PSG a perdu la main.

Dans la bataille à distance entre le PSG et le Real Madrid pour Kylian Mbappé, le club espagnol semble avoir profité de la fête nationale en France pour attaquer via ses réseaux médiatiques. Au lendemain des propos de Sergio Ramos, qui faisait clairement savoir qu’il souhaitait que le champion du monde tricolore reste à Paris, José Luis Sanchez, journaliste pour la Sexta TV, affirme que Kylian Mbappé est désormais totalement déterminé à refuser toutes les offres de prolongations du vice-champion de France afin de rejoindre le plus vite possible Carlo Ancelotti et le Real Madrid.

🚨↪️| “Kylian Mbappé has decided to join Real Madrid, and no one can change his mind at this point, not Ramos, not Achraf, not Navas, no one.” #rmalive 🇫🇷⚪️ — Madrid Zone (@theMadridZone) July 13, 2021

Pour José Luis Sanchez, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi doivent désormais l’accepter, l’attaquant français arrivé de l’AS Monaco en 2017 pour 180ME n’a plus envie de rester au PSG. Et son choix est ferme. « Kylian Mbappé a décidé de signer au Real Madrid, et personne ne pourra le faire changer d’avis à cet instant, pas Ramos, pas Hakimi, pas Navas, personne ! », a précisé lors de l’émission El Chiringuito, le journaliste espagnol. Du côté de la Casa Blanca, on est donc d'une confiance totale, et l'attitude de Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain conforte Florentino Perez dans son idée que cette été, ou au plus tard en 2022, la star française sera bien un joueur du Real Madrid.