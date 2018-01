PSG : Mbappé est en kiff total avec Neymar

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, après la belle victoire contre Rennes en Coupe de France (6-1) : « Le coach nous avait dit de tout de suite tuer le match. Nous voulions respecter l’adversaire en marquant un maximum de buts. Le groupe vit bien, on veut jouer tous ensemble ! Nous sommes des compétiteurs, nous voulons tout remporter. Les six prochains mois vont être plus excitants que les six premiers. Nous voulons remporter le plus rapidement possible le championnat pour ensuite se concentrer sur les coupes. La passe décisive de Thiago Silva ? C’est sur ce genre d’action que l’on voit les joueurs de grande classe ! Neymar ? Quand il rentre sur le terrain, c’est un tueur ! Il l’a prouvé depuis le début de sa carrière ! », a-t-il déclaré sur Eurosport.