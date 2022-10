PSG : Mbappé dirigeant, Guy Roux fou de rage

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mécontent du mercato du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé souhaite partir dès que possible. Un comportement inacceptable pour l’ancien entraîneur Guy Roux qui a remis l’attaquant parisien à sa place.

Kylian Mbappé doit avoir les oreilles qui sifflent. Ces derniers jours, personne ne se gêne pour critiquer le comportement du Français. L’attaquant du Paris Saint-Germain, agacé par les promesses non-tenues de sa direction, avant même de découvrir la campagne de dénigrement contre lui sur les réseaux sociaux, veut absolument quitter le club de la capitale. L’ancien Monégasques ne cache pas ses états d’âme et crée un contexte difficile pour son équipe. De quoi provoquer la colère de Guy Roux qui a tenté de remettre le Parisien dans le droit chemin.

« Je trouve ça complètement scandaleux ! C'est vraiment inimaginable, s’est agacé le chroniqueur d’Europe 1. Le joueur le mieux payé en Europe, et sans doute dans le monde, qui est à Paris dans l'agglomération de son enfance avec sa famille, avec ses amis, peut-être aussi avec sa fiancée puisque c'est un jeune homme, il a tout ! Il a autour de lui les meilleurs coéquipiers, les meilleurs attaquants du monde... Alors sans doute qu'il y a eu une faute au départ, il ne fallait pas lui accorder tant de pouvoir. »

Mbappé sera pardonné mais...

« C'est un joueur, il faut qu'il joue le mieux possible avec les indications que lui donne son entraîneur, dans le respect de l'éthique de son club et puis rien de plus. Ce n'est pas à lui de dire : "Mon effectif n'est pas celui dont j'aurais rêvé..." Je le répète, je trouve ça scandaleux. Jusqu'à présent, c'était un jeune homme étonnant parce qu'il n'y avait jamais de fausse note. Alors on lui pardonnera sans doute celle-ci qui va s'éteindre d'elle-même. Mais il ne faudrait pas recommencer », a prévenu l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre, qui n’aurait pas toléré un tel comportement à son époque.